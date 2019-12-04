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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين الإماراتي: سنحسم مباراة الشارقة سريعا والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
أكد الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، أن مواجهة فريقه أمام الشارقة في الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي بعد غدٍ الجمعة، لا تقبل القسمة على اثنين ولابد من فائز، ولذلك يتوجب على العين التعامل بتركيز عالٍ.
وقال ليكو في المؤتمر الصحفي التقديمي: "ندرك جيدًا أننا نواجه فريقًا جيدًا، غير أن ثقتي كبيرة جدًا في فريقي وجميع العناصر التي تضمها التشكيلة، خصوصًا بعدما أجرينا حصص تدريبية جيدة خلال الأيام الماضية".
وأضاف: "جميع لاعبي فريقي يدركون جيدًا ما المطلوب منهم في المباراة، وهم مطالبون بإظهار التركيز، وتقديم أفضل ما لديهم، وأتمنى أن نوفق في تحقيق النتيجة القوية التي تضمن لنا التأهل إلى المرحلة المقبلة".
وحول مدى حرصه على الدفع باللاعبين الدوليين في المباراة، قال: "إستراتيجيتي واضحة في وضع خياراتي لأي مباراة، وتعتمد على أن الأكثر جاهزية سيدخل القائمة الأساسية، وخلال المباراتين الأخيرتين بكأس الخليج العربي منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب".
وزاد: "في آخر مواجهاتنا، افتقدنا إلى جهود يحيى نادر، بداعي الإصابة، إلى جانب أحمد برمان ومحمد علي شاكر وريان يسلم وعبد الرحمن مزيان، بالإضافة إلى كايو وشيوتاني، اللذان حصلا على راحة في المواجهة الأخيرة، وسندفع باللاعب الأكثر جاهزية في مباراتنا المقبلة أمام الشارقة".
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