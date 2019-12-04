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برشلونة يبدأ رحلة التفاوض مع ميسي 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأربعاء 4 ديسمبر 2019

يرغب العملاق الكتالوني برشلونة في تجديد عقد اسطور النادي الارجنتيني "ليونيل ميسي" والذي سوف ينتهي في يونيو ٢٠٢١ ، ويريد البرسا تحصين نجمه من الإعتزال .

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة ، يتولى شخصياً ملف التفاوض مع ميسى بشان تجديد عقده، علماً بأن العقد الحالى يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك .

وفاز اليوم الأربعاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل هداف في تاريخ بطولة الليجا حيث سجل عدد كبير من الأهداف في مع برشلونة ٤٣٠ هدف .

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