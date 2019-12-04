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شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يفوز بجائزة تاريخية جديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل هداف في تاريخ بطولة الليجا حيث سجل عدد كبير من الأهداف في الدوري الإسباني مع برشلونة ٤٣٠ هدف .
يعيش البرغوث ميسي حالة من السعادة في تلك الأيام بعد حصوله علي جائزة الكرة الذهبية السادسة في تاريخه ، وحصوله علي الحذاء الذهبي وأيضا أختتمها اليوم بجائزة أفضل هداف في بطولة الليجا .
جدير بالذكر أن قارة أفريقيا هي من جعلت ميسي يتفوق عن خصمه في سباق الكرة الذهبية فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي والذي كاد أن يحسم الجائزة لصالحه لولا الأصوات الأفريقية .
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