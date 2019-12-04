اخبار الرياضه

ميسي يفوز بجائزة تاريخية جديدة 

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يفوز بجائزة تاريخية جديدة  والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل هداف في تاريخ بطولة الليجا حيث سجل عدد كبير من الأهداف في مع ٤٣٠ هدف .

يعيش البرغوث ميسي حالة من السعادة في تلك الأيام بعد حصوله علي جائزة الكرة الذهبية السادسة في تاريخه ، وحصوله علي الحذاء الذهبي وأيضا أختتمها اليوم بجائزة أفضل هداف في بطولة الليجا .

جدير بالذكر أن قارة أفريقيا هي من جعلت ميسي يتفوق عن خصمه في سباق الكرة الذهبية فيرجيل فان دايك مدافع الإنجليزي والذي كاد أن يحسم الجائزة لصالحه لولا الأصوات الأفريقية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يفوز بجائزة تاريخية جديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا