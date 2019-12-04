شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الدور ربع النهائي من البطولة العربية والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 أقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) في السعودية.

وتأهل كلاً من الشباب والاتحاد من السعودية، والإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر، والرجاء وأولمبيك آسفي من المغرب، بجانب الشرطة العراقي، وتتبقى بطاقة وحيدة تحسم يوم 16 ديسمبر الحالي في المباراة التي تجمع بين فريقي مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي. وجاءت قرعة الدور ربع النهائي كالتالي: الفائز من مواجهة مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي × الرجاء المغربي. الاتحاد السعودي × وأولمبيك آسفي من المغرب. Advertisements الشباب السعودي × الشرطة العراقي. الاتحاد السكندري × الإسماعيلي. مواجهات نصف النهائي الفائز من مباراة الشباب السعودي × الشرطة العراقي يلتقي الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي × وأولمبيك آسفي من المغرب الفائز من المتأهل مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي × الرجاء المغربي مع الفائز من مباراة الاتحاد السكندري × الإسماعيلي. ومن المقرر إستخدام تقنية حكم الفيديو "الفار"، في الدور ربع النهائي من البطولة.

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