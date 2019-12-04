الامارات | إقالة مارفيك من تدريب منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مارفيك من تدريب منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم الاستغناء عن خدمات مدرب المنتخب الوطني الأول، الهولندي " بيرت فان مارفيك "، وقدم المجلس الشكر لمارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض .

وأكد الاتحاد في بيان رسمي على موقعه أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادم .