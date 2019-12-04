شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في مباراة الشرقية بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي تشكيل الفريق استعدادا لخوض لقاء الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر المقام على استاد القاهرة الدولي. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد ابو جبل في حراسة المرمي Advertisements عبدالله جمعة – محمد عبدالسلام – محمد عبدالغني – حازم امام في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – يوسف اوباما في خط الوسط عمر السعيد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد صبحي – يوسف محمود – محمد اوناجم – احمد زيزو – محمد حسن – محمد عبدالشافي – مصطفي فتحي.

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