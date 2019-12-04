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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليويفا يستحدث نظام جديد لتصفيات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
استحدث الاتحاد الأوروبي، نظامًا جديدًا للتصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بحيث يتم تجنب الحاجة إلى مقارنة نتائج المنتخبات الموجودة في مجموعات مختلفة.
وقال اليويفا إن 55 منتخبا سيوزعون على 10 مجموعات، وسيخوضون التصفيات لحجز 13 مكانا في كأس العالم التي ستقام في قطر في 2022.
وستتأهل المنتخبات صاحبة الصدارة إلى كأس العالم مباشرة، فيما ستخوض المنتخبات صاحبة المركز الثاني في المجموعات العشر إضافة إلى منتخبين آخرين من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2020-2021، جولة ثانية من المواجهات.
وسيتم تقسيم هذه المنتخبات 12 إلى 3 مسارات، بحيث يتأهل منتخب واحد من كل مسار بعد مواجهة فاصلة واحدة في الدورين قبل النهائي والنهائي، لتنضم إلى المنتخبات العشرة المتأهلة سابقا.
وضمت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، تسع مجموعات، حيث تأهلت المنتخبات صاحبة الصدارة مباشرة بينما خاض أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثاني، في المجموعات التسع، 4 مواجهات فاصلة ذهابا وإيابا.
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