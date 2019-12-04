شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرمينو افضل هداف برازيلي في تاريخ البريمرليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 يقدم المهاجم البرازيلي "فيرمينو" مستوي رائع منذ قدومه إلي ليفربول ، حيث يتشارك النجمي ماني وصلاح كا أقوي ثلاثي هجومي في العالم حاليا .

وتصدر فيرمينو قائمة أفضل الهدافيين البرازليين علي مستوي الدوري الإنجليزي حيث جائت الإحصائيات كالتالي :. ١-فيرمينيو (٥٢) هدف Advertisements ٢-كوتينيو(٤١) هدف ٣-خيسوس(٣٢) هدف ٤-ويليان(٣٠) هدف ٥- باوليستا(٢٩) هدف ويواجه الليلة ليفربول نظيره إيفرتون في لقاء ديربي بين الفريقين ، وسيشهد اللقاء ملحمة كروية رغم تراجع مستوي فريق إيفرتون الملحوظ ولكن تتغير المعطيات في لقاءات الديربي دائما .

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