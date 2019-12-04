شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار يعود من الشرقية بنقاط النهضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة)

كسب فريق كرة القدم الأول بنادي الأنصار مستضيفه النهضة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وتقدم النهضة أولاً في الدقيقة ٩ من عمر اللقاء عن طريق لاعبه المحترف شيبان تراوري، قبل أن يقلب الأنصار الطاولة بهدفي المحترف الجزائري حمزة أيت واعمر في الدقيقة ٣٠ بهدف التعادل، ثم هدف الفوز في الدقيقة ٧٠ من المباراة.

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وشهد اللقاء خروج اللاعب إبراهيم الحربي في الدقيقة ٢٠ من شوط المباراة الأول متأثراً بإصابته.

وصعد الأنصار إلى المركز الرابع عشر بـ١٨نقطة، في حين بقي النهضة في المركز السادس بـ٢٢ نقطة.

يذكر أن هذه المباراة هي الوحيدة التي أُقيمت في وقتها ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بعد تأجيل بقية مباريات الجولة لمشاركة الأندية الأخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين.