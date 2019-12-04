شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة قطر بغياب الفرج والدوسري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

اختتم المنتخب الوطني الأول تحضيراته لمواجهة منتخب قطر مساء غد الخميس في نصف نهائي كأس الخليج العربي، وأجرى الأخضر مرانه الأخير على ملاعب التدريب بأسباير تحت اشراف المدير الفني ايرفي رينارد. وكانت الحصة التدريبية قد بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير قبل أن يتم اجراء مناورة على نصف ملعب.

فيما لم يشارك الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري في التدريبات واكتفيا باستكمال برنامجهما العلاجي في عيادة المنتخب.