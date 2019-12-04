السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدوحة خرج سالم الدوسري لاعب وسط المنتخب السعودي من حسابات الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للفريق، وذلك قبل مواجهة قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 24»، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة. وظهر الدوسري على عكازين خلال تدريبات المنتخب السعودي أمس، ويتوقع أن يغيب عن المباراة النهائية في حال تأهل المنتخب لها.



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