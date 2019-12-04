90 دقيقة نارية تفصل الأخضر عن النهائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يحشد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قواه الهجومية لخوض 90 دقيقة نارية أمام منتخب البلد المضيف قطر، على استاد «الجنوب» في الدوحة، للحصول على تأشيرة التأهل للمباراة النهائية لكأس الخليج الرابعة عشرة لكرة القدم «خليجي 24».

وتتسم المواجهة بنكهة مونديالية، حيث تقام على استاد الجنوب «الوكرة سابقا» أحد الاستادات المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

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وفي ضوء مستوى الفريقين بالبطولة والترشيحات التي يحظى بها كل منهما، ستكون المباراة بمثابة نهائي مبكر للبطولة التي شهدت مواجهات قوية عدة حتى الآن، وما زال المتابعون يتطلعون إلى حلقة جديدة في مسلسل الإثارة بهذه النسخة الخليجية.

ورغم أن قرار المشاركة المتأخر أثر على أداء الأخضر في بداية المشوار، إلا أنه ظهر بشكل مغاير مع عودة لاعبي الهلال إلى صفوفه، وحقق انتصارين متتاليين، وأظهر بعض قدراته الحقيقية بقيادة رينارد ليتأهل بجدارة إلى المربع الذهبي ويضرب موعدا مع المنتخب القطري صاحب الأرض.

يأمل الأخضر في تحقيق انتصار طال انتظاره على العنابي.

خلال النسخة الماضية بالسعودية، انتزع المنتخب القطري لقبه الثالث وفاز على الأخضر في النهائي 2ـ1.

انتهت آخر مواجهة سابقة بين الفريقين بفوز العنابي بهدفين في الدور الأول من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

آخر فوز حققه الأخضر على العنابي إقليميا في خليجي 15 بالسعودية مطلع عام 2002.

التقى الفريقان منذ هذا التاريخ 6 مرات، انتهت 5 منها بالتعادل وفاز القطري في لقاء وحيد.

اتسمت المواجهات الأخرى بين الفريقين في الفترة نفسها بالتكافؤ إلى حد كبير.

يمثل الفوز باللقب الخليجي في النسخة الحالية جوهرة التاج بالنسبة للفريق القطري بعد إحرازه اللقب الآسيوي للمرة الأولى.

تألق هتان باهبري وفراس البريكان وسالم الدوسري والمدافع محمد خبراني مع الأخضر في الدول الأول.

تألق عبدالكريم حسن وأكرم عفيف وحسن الهيدوس والمعز علي في صفوف قطر.

السعودية وقطر

المناسبة: خليجي 24

الملعب: استاد الجنوب

الدور: نصف النهائي

التوقيت: 20:00م

درجة الحرارة : 25

مدرب السعودية: هيرفي رينارد

مدرب قطر: فليكس سانشيز باس

الخسارة أمام الكويت 1ـ 3.

الفوز على البحرين 2ـ0.

الفوز على عمان 3ـ1.

صدارة المجموعة الثانية.

مشوار المنتخب القطري: