السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد عبدالله الحمدان نجم المنتخب السعودي لكرة القدم أن فريقه على أتم الاستعداد للمواجهة المرتقبة اليوم مع نظيره القطري في بطولة كأس الخليج، وأن الفوز على المنتخب القطري يحتاج للتركيز التام منذ الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة.
وقال في المؤتمر الصحفي لفريقه: «مباراة الغد مهمة والمنتخب القطري فريق قوي، ويجب أن يكون اللاعبون حاضرين ذهنيا وبدنيا على مدار الـ 90 دقيقة من أجل التأهل للنهائي».
كانت هذه تفاصيل خبر الحمدان: الحضور الذهني طريقنا للفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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