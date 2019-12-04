رينارد: نقدم كرة جماعية ونفضل اللعب أمام حشود جماهيرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، أن مواجهة قطر اليوم ستكون غاية في الصعوبة.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي أمس «نشعر بسعادة بالغة لتأهلنا إلى المربع الذهبي. مواجهة قطر مهمة جدا وستكون صعبة، ولكننا مستعدون لها».

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وعن انطباعاته عن لاعبي المنتخب القطري قال رينارد «سعداء للغاية لأننا سنخوض مباراة اليوم على هذا الملعب الخلاب والرائع، ودائما نفضل اللعب أمام هذا الحشد الهائل من الجماهير. سيكون من المثير أن نخوض مباراة اليوم. نحن نركز جيدا على المهمة، ولدينا فريق مميز ويلعب كرة جماعية».

وأضاف «المنتخب القطري فريق مميز أيضا، ونعرف مستوى لاعبيه ومدربه الذي يقدم أداء ممتازا منذ سنوات. إذا كنت بحاجة لبناء فريق قوي ومتماسك فعليك أن تخوض مباريات كهذه».

وعما إذا كان سيواصل اللعب بالطريقة نفسها التي واجه بها منتخبي البحرين وعمان، والتي تختلف جذريا عن مباراته الأولى أمام الكويت، قال رينارد «أعتقد أن مستوانا يتحسن من مباراة لأخرى في البطولة الحالية، وهي أفضل طريقة للذهاب بعيدا. اللاعبون قدموا أداء جيدا خلال المباراة أمام الكويت، ولكننا أهدرنا بعض الفرص. وفي المباراتين التاليتين قدمنا أداء جيدا بعدما اكتسبنا الخبرة وانضم إلينا لاعبو الهلال».

وأشار «نثق أننا الآن نلعب بفريق أقوى مع وجود لاعبي الهلال الذين يخوضون أيضا مونديال الأندية بقطر هذا الشهر. المباراة ستكون صعبة أيضا على المنتخب القطري». وأضاف «دائما نجتمع باللاعبين قبل كل مباراة. وعندما تكون مدربا فإنك تفكر في نفسك وفريقك أولا، ثم تفكر في الفريق الآخر. سنواجه بطل آسيا، ولكن يجب أيضا احترام المنتخب القطري الذي يضم لاعبين متميزين أثبتوا هذا على أرض الملعب. نحن جاهزون تماما لمباراة الغد».