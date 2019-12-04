السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة
استبعد المدير الفني لفريق الاتحاد هينك تين كات، الحارس عساف القرني من التدريبات الجماعية، ووجه بإعداد برنامج تدريبي خاص له لتقليص وزنه ومن ثم يقرر لاحقا إمكانية عودته من عدمها، بعدما شعر المدرب بالسمنة التي يعاني منها اللاعب، والتي أثرت بشكل لافت في لياقته خلال الفترة الماضية.
وبدأ المدرب الاستعداد الفعلي لمواجهة الصفا بعد غد بالدمام في الدور الـ23 لكأس خادم الحرمين الشريفين، واعتمد في الاستعدادات الفنية والتكتيكية بشكل أساس على المحترفين الأجانب، وفي مقدمتهم رومارينهو داسيلفا وكريم الأحمدي ومارسيلو غروهي.
وسيعوض تين كات غياب اللاعبين الدوليين فواز القرني وأمين بخاري وعبدالإله المالكي وزياد المولد وسعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي بالبدلاء، سواء بالزج بهم كأساسيين أو على دكة الاحتياط.
من جهة أخرى، سلمت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي المكافأة المالية الخاصة بالفوز على الاتفاق ضمن الجولة العاشرة من الدوري بواقع عشرة آلاف ريال لكل لاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر السمنة تبعد القرني عن الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.