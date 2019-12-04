شكرا لقرائتكم طلب غريب من كهربا لإسراع إجراءات انتقاله للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلم الخليج 365 أن كهربا يرغب بشدة فى إتمام انتقاله للأهلى موجها رسالة طمأنة لإدارة الأهلى بأنه لن يقدم على افتعال أى أزمة، وسيلتزم بكل تقاليد وأعراف النادي الأهلي.
وعرض كهربا على إدارة الأهلى استحداث لائحة جزاءات خاصة به تحمل بنود رادعه لكى تتأكد إدارة النادي الأهلي من حسن نواياه، ولإنهاء مخاوف البعض من التعاقد معه بحجة عدم التزامه وهو ما سيؤثر على باقي مجموعه اللاعبين بالسلب.
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