شكرا لقرائتكم المحكمة الدولية تؤيد قرار إيقاف اتحاد رفع الأثقال لمدة عامين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أصدر قرارا في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين.
وثبت مرة أخرى تعاطي بعض الرباعين المصريين للمنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت قبل عدة شهور في المغرب ومن بينهم سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار بسبب أن واقعة تعاطي الناشئين للمنشطات كانت عام 2016 وإذا تم تنفيذ القرار على الاتحاد المصري وقتها لكان انتهى الإيقاف في الوقت الحالي.. ومن ثم يحق لمنتخب رفع الأثقال المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020
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