شكرا لقرائتكم مدرب الهلال السودانى يحضر مؤتمر مباراة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر صلاح آدم المدير الفني لفريق الهلال السوداني وكابتن الفريق اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي المقرر عقده فى استاد السلام الساعة الثامنة والنصف للحديث عن مباراة فريقهما مع النادي الاهلي ، والرد على الاستفسارات الفنية الخاصة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وسوف يتم السماح لوسائل الإعلام بتصوير ربع ساعة من المران الأخير المقرر إقامته في التاسعة من مساء نفس اليوم.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.