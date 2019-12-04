شكرا لقرائتكم شركة ستادات تحصل على حقوق تسويق أسوار النادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مصدر داخل ادارة النادي الأهلي كشف عن نجاح ناديه في الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة بموجب الاتفاق يلعب الأهلي كل مبارياته علي ملعب السلام.
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