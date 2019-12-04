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شركة ستادات تحصل على حقوق تسويق أسوار النادي الأهلي...

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جدة - عمرو شويل حصلت شركة ستادات على حقوق تسويق أسوار النادي الأهلي في مقراته الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ضمن مجموعه حقوق حصلت عليها الشركة ومنها فرع النادي الجديد بالأقصر وقناه النادي وملعب السلام الذي حصل عليه الاهلي كحق انتفاع ليلعب علبه مبارياته.

 

كما تقيم شركة ستادات ملعبين جديدين لقطاعات الناشئين بالأهلي سيتم تدشينهم في ملعب السلام بحيث يتم فرق الناشئين من ملاعب الأهلي بمدينة نصر لهناك.

كان مصدر داخل ادارة النادي الأهلي كشف عن نجاح ناديه في الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة بموجب الاتفاق يلعب الأهلي كل مبارياته علي ملعب السلام.

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