شكرا لقرائتكم تشكيل الاتحاد وحرس الحدود قبل مواجهة المكس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب
خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا ، إيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، رزاق سيسيه
خط الهجوم: خالد قمر.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود الزنفلي محمد أنور، صبري رحيل، أحمد راشد، هشام محمد، جدو، أيمن غباشي.
بينما جاء تشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى : أحمد محمود السعدنى ، حسن مجدى ، خالد سامى ، مصطفى ( زنارى ) ، عمرو الحلوانى ، محمد مصطفى ( شطة ) ، أحمد فتحى ( فيليكس ) ، محمد أسامة ، أحمد شرويده ، محمد همام ، محمد ( جريندو ) .
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