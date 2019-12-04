شكرا لقرائتكم تشكيل الاتحاد وحرس الحدود قبل مواجهة المكس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريقى الاتحاد السكندرى و حرس الحدود، تشكيل الفريقين لمباراتهما التى تنطلق بعد قليل، على ملعب المكس، ضمن مؤجلات الاسبوع الخامس للدورى الممتاز .

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا ، إيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، رزاق سيسيه

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خط الهجوم: خالد قمر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود الزنفلي محمد أنور، صبري رحيل، أحمد راشد، هشام محمد، جدو، أيمن غباشي.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى : أحمد محمود السعدنى ، حسن مجدى ، خالد سامى ، مصطفى ( زنارى ) ، عمرو الحلوانى ، محمد مصطفى ( شطة ) ، أحمد فتحى ( فيليكس ) ، محمد أسامة ، أحمد شرويده ، محمد همام ، محمد ( جريندو ) .