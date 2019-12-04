شكرا لقرائتكم عقد شركة ستادات ينعش خزينة الأهلى بـ60 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل علي ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.
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