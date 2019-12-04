شكرا لقرائتكم عقد شركة ستادات ينعش خزينة الأهلى بـ60 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت مصادر مطلعة داخل ادارة النادي الأهلي ان الخزينة الحمراء ستنتعش بمبلغ 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد ستادات.

وكشفت المصادر ان ستادات ستحصل علي عدد من الحقوق لدي النادي الأهلي ابرزها قناة النادي ومقر النادي بمحافظه الأقصر واستاد السلام الذي ستقام عليه مباريات الأهلي بعد توقيع عقد حق الانتفاع وحمامات السباحه التي يستأجرها النادي من وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل علي ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.