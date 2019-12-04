شكرا لقرائتكم طنطا يخطف التعادل من الدراويش فى الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف لاعبو نادي طنطا التعادل من الإسماعيلي، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الإسماعيلية، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة ضمن منافسات الدورى المصري الممتاز موسم 2019/2020، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي .

وأضاع لاعبو طنطا العديد من الفرص السهلة خلال شوطي المباراة، بينما أضاع لاعبو الدراويش فرصا خطيرة أمام المرمي، ولكن أبناء السيد البدوى فرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء

وقد أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة طنطا، فى خامس جولات مسابقة الدورى المحلى، حيث شهد التشكيل عودة محمد بيومى ارتكاز الفريق الشاب وجاء كاملا كالتالى ..

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حراسة المرمى محمد مجدى

خط الدفاع أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم.

خط الوسط همام طارق – محمود دونجا – محمد بيومى – عبد الرحمن مجدى – محمد الشامى.

خط الهجوم شيلونجو.

على مقاعد البدلاء كلا من محمد فوزى – أحمد مدبولى – عماد حمدى – محمد هاشم – حمدى زكى – حازم مرسى – بيكيتى.