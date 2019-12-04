شكرا لقرائتكم شركة ستادات تمنح الأهلى مقرا جديدا فى الصعيد لاكتشاف المواهب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مطلعة داخل إدارة النادي الأهلي انه بموجب اتفاق الأهلي مع شركة ستادات سيحصل النادى على أحد الأندية فى الصعيد وبالتحديد فى محافظة الأقصر، ليكون مقرا جديدا للنادي. وأكدت المصادر أن النادي مبنى بالفعل وسيبدأ العمل فيه فورا لإمداد النادى بمواهب الصعيد وسيشمل المشروع عمل أكاديميات هناك وعددا من المشاريع الكروية والاستثمارية الأخرى.

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