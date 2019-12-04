شكرا لقرائتكم انبي يحفز اللاعبين قبل مواجهة الترسانة بالدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى إنبي برئاسة زكريا السيد، صرف مكافأة الفوز أمام الزمالك في اللقاء الأخير للفريق البترولي في الدورى، الذى شهد فوز الفريق على الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وجاء صرف المكافآت لتحفيز لاعبى الفريق البترولى قبل مواجهة الترسانة المحدد لها يوم الجمعة في دور الـ32 لكأس مصر، وطالب مجلس إنبى، اللاعبين، بالتركيز الشديد فى المرحلة القادمة لمواصلة النتائج الإيجابية.

كما وافق مجلس إدارة نادى إنبى علي صرف كافة المستحقات اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق البترولى وانتقلوا لأندية أخرى أمثال أحمدرفعت وعماد فتحي وأحمد عبد الفتاح الشهير بـ"العندليب".