انبي يحفز اللاعبين قبل مواجهة الترسانة بالدوري المصري...

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وجاء صرف المكافآت لتحفيز لاعبى الفريق البترولى قبل مواجهة الترسانة المحدد لها يوم الجمعة في دور الـ32 لكأس مصر، وطالب مجلس إنبى، اللاعبين، بالتركيز الشديد فى المرحلة القادمة لمواصلة النتائج الإيجابية.
كما وافق مجلس إدارة نادى إنبى علي صرف كافة المستحقات اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق البترولى وانتقلوا لأندية أخرى أمثال أحمدرفعت وعماد فتحي وأحمد عبد الفتاح الشهير بـ"العندليب".
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