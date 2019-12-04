شكرا لقرائتكم 15 دقيقة تعادل سلبى بين الزمالك والشرقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت أول 15 دقيقة بالتعادل السلبى بين الزمالك والشرقية فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وشيكابالا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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بينما بدأ الشرقية، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد عبد المنعم فى حراسة المرمى، سيد مدبولى وحسن ماريو وعبد الله الشناف ومحمود صلاح وأحمد صقر فى خط الدفاع، فرج كمال وحامد فيصل وعلى الجناينى ومحمد تريكة فى خط الوسط، محمود عبد الواحد فى خط الهجوم".

جاءت الخطورة الأولى للزمالك من تسديدة فى الدقيقة 4 عن طريق طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء ولكن حارس مرمى الشرقية محمد عبد المنعم الشهير بـ"مشمش" تصدى لها بنجاح ثم استحواذ للأبيض وسدد عبد الله جمعة كرة صاروخية تصدى لها قائم الشرقية فى الدقيقة 13 ثم فرصة خطيرة لأشرف بن شرقى فى الدقيقة 14 عندما وصلت إليه الكرة وهو فى منطقة الخطورة ولكن تألق مشمش فى إبعادها عن مرماه.