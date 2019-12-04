شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ينهى إجراءات استضافة مصر لمباراة استعراضية بين نجوم العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستضافة مصر مباراة استعراضية بين نجوم كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم خلال شهر يناير المقبل.

وحصل وزير الرياضة على موافقة الدكتور خالد العناني وزير الاثار، على إقامة المباراة بمنطقة الاهرامات السياحية يوم الاثنين الموافق 6 يناير المقبل على هامش استضافة مصر لحفل توزيع جوائز الكاف لافضل اللاعبين خلال عام 2019 المقرر يوم 7 يناير بالغردقة.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد أرسل خطابا لوزير الشباب والرياضة يطالبه فيه بالحصول على كافة الإجراءات وانهاء كل التصاريح اللازمة لإقامة مباراة استعراضية بين أساطير كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم ينظمها الكاف بالتعاون مع الفيفا.

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كما أرسل الكاف البرنامج الخاص بالمباراة والذي يتضمن حضور 30 لاعبا من أساطير الكرة في العالم إلى مصر من يوم 5 إلى 8 يناير، حيث سيقومون بزيارة جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، وسيقومون بلعب مباراة استعراضية يعقبها المغادرة إلى الغردقة للمشاركة في حفل الكاف لتوزيع جوائز افضل اللاعبين خلال عام 2019.

وعقد اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة حضره مسئولو الكاف والفيفا والشركة المنظمة للمباراة الاستعراضية والدكتور احمد نبيل الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة لتنسيق كافة الترتيبات اللازمة من اجل إنجاح هذا الحدث الهام.