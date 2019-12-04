اخبار الرياضه

الخطيب يطير إلى فرنسا فى رحلة علاجية الأسبوع المقبل...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الخطيب يطير إلى فرنسا فى رحلة علاجية الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى فرنسا يوم 10 ديسمبر الجاري في رحلة علاجية تستغرق أسبوعين.

 

وسافر محمود الخطيب لفرنسا مؤخرا لعرض حالته علي أحد الاطباء هناك ، إلا ان طبيبه المعالج طلب عودته للاطمئنان عليه قبل العودة للقاهرة لمباشرة اعماله.

 

Advertisements

وخضع الخطيب لفحوصات وأشعات مؤخراً  فى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس وكشفت الأشعة عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض، بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه الآلام الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى.

 

كما أن العلاج الذى كان يتلقاه محمود الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعات التى أجراها بالأجهزة الحديثة، وطلب البروفسور الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاج رئيس الأهلى خضوعه إلى جلسات علاج طبيعى من نوع خاص، بالإضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر إحدى القدمين، وسوف يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، وفى ضوئها يتم تقييم الحالة من وقت لآخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يطير إلى فرنسا فى رحلة علاجية الأسبوع المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا