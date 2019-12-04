شكرا لقرائتكم الخطيب يطير إلى فرنسا فى رحلة علاجية الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى فرنسا يوم 10 ديسمبر الجاري في رحلة علاجية تستغرق أسبوعين.

وسافر محمود الخطيب لفرنسا مؤخرا لعرض حالته علي أحد الاطباء هناك ، إلا ان طبيبه المعالج طلب عودته للاطمئنان عليه قبل العودة للقاهرة لمباشرة اعماله.

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وخضع الخطيب لفحوصات وأشعات مؤخراً فى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس وكشفت الأشعة عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض، بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه الآلام الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى.

كما أن العلاج الذى كان يتلقاه محمود الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعات التى أجراها بالأجهزة الحديثة، وطلب البروفسور الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاج رئيس الأهلى خضوعه إلى جلسات علاج طبيعى من نوع خاص، بالإضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر إحدى القدمين، وسوف يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، وفى ضوئها يتم تقييم الحالة من وقت لآخر.