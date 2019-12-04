عمر السعيد يقود هجوم الزمالك ضد الشرقية...

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جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك تشكيل الفريق استعدادا لخوض لقاء الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر المقام على استاد القاهرة الدولي.

وجاء التشكيل كالتالى: محمد أبو جبل في حراسة المرمي عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف اوباما في خط الوسط Advertisements عمر السعيد فى خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد صبحي - يوسف محمود - محمد اوناجم - احمد زيزو - محمد حسن - محمد عبد الشافي - مصطفي فتحي. فيما استبعد كارتيرون، الرباعى إمام عاشور وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر من قائمة المباراة. تشكيل الزمالك

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