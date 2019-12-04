شكرا لقرائتكم أيمن حافظ يعود للزمالك فى جهاز كارتيرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبذلك أصبح أيمن حافظ أحد أفراد الجهاز الفنى الجديد للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تولى المهمة الفنية خلفا للصربى ميتشو.
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