شكرا لقرائتكم أيمن حافظ يعود للزمالك فى جهاز كارتيرون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد أيمن حافظ المدير الاداري للزمالك السابق إلى الجهاز الفني الجديد للفريق في منصب منسق عام الفريق، قبل مواجهة الشرقية، المقرر لها مساء اليوم، فى دور الـ32 بكأس مصر.

وشغل أيمن حافظ العديد من المناصب الإدارية الكبري في المنتخب الأول والأوليمبي والشباب وفريق أهلي جدة السعودي وشارك في كاس العالم للناشئين والشباب أكثر من مرة وأوليمبياد لندن 2012.

وبذلك أصبح أيمن حافظ أحد أفراد الجهاز الفنى الجديد للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تولى المهمة الفنية خلفا للصربى ميتشو.