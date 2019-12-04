شكرا لقرائتكم تشكيل الشرقية لمواجهة الزمالك فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لفريق الشرقية، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الزمالك مساء اليوم فى دور الـ32 لـكأس مصر. جاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنعم خط الدفاع: سيد مدبولى - حسن ماريو - عبد الله الشناف - محمود صلاح- أحمد صقر Advertisements خط الوسط: فرج كمال - حامد فيصل - على الجناينى -محمد تريكة خط الهجوم: محمود عبد الواحد

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