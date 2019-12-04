شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يختتم تحضيراته.. وبرنامج علاجي للفرج والدوسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتم لاعبو المنتخب السعودي يوم الأربعاء استعداداتهم لمواجهة قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24". وأجرى اللاعبون حصة تدريبية مسائية تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب الأول، فيما اكتفى سلمان الفرج وسالم الدوسري ببرنامج علاجي في عيادة المنتخب. وكان المنتخب السعودي تأهل إلى نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية بستة نقاط، فوزان على البحرين وعمان وخسارة أمام الكويت، وفي الطرف الآخر يلعب العراق أمام البحرين على أن يتواجه الفائزان في النهائي يوم الأحد المقبل.

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