شكرا لقرائتكم في أولى مفاجآت كأس الملك.. الشباب يودع البطولة أمام الشعلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق الشعلة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بفريق الشباب مبكرا من بطولة كأس الملك، عقب فوزه عليه 2 - 1 بعد التمديد في دور الـ32 للبطولة.

وبادر الشباب بالتسجيل عبر لاعبه محمد سالم في الدقيقة 43، لكن الشعلة أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل عبر لاعبه محمد رواف العنزي في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان لخوض وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

Advertisements

وفي الوقت الإضافي، أحرز سيلا داوودا الهدف الثاني للشعلة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الرابع، ليقود فريقه الذي يحتل المركز التاسع حاليا ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي، للصعود إلى دور الستة عشر على حساب الشباب، صاحب المركز السابع بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبلغ الفيصلي دور الستة عشر أيضا، بتغلبه 2 - 1 على جدة.

وأحرز لويس غوستافو وويليام ألفيس دي أوليفيرا هدفي الفيصلي في الدقيقتين 44 و53، في حين سجل أحمد علي المولد هدف جدة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.