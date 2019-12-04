قمة مصرية في ربع نهائي بطولة الأندية العربية

اسماء السيد - أفرزت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الاندية العربية لكرة القدم "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" التي سحبت الأربعاء في الرياض، مواجهة مصرية ساخنة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري.
وأوقعت القرعة أولمبيك آسفي المغربي الذي أطاح بالترجي الرياضي التونسي، بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا في العامين الأخيرين، في مواجهة اتحاد جدة السعودية، فيما يلعب الممثل الثاني للكرة السعودية، نادي الشباب مع الشرطة العراقي.
وينتظر الرجاء البيضاوي المتأهل من مواجهة مولودية الجزائري الجزائري والقوة الجوية العراقي اللذين سيلتقيان في 16 كانون الأول/ديسمبر الحالي إيابا في الجزائر بعدما تعادلا سلبا ذهابا في بيروت.
وسحب الاتحاد العربي للعبة أيضا قرعة الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز في المواجهة المصرية مع الرجاء البيضاوي والمتأهل عن مواجهة مولودية الجزائر والقوة الجوية، فيما يلعب الفائز في مواجهة الشباب والشرطة مع الفائز في مواجهة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي.
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