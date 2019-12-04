شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يتقدم للزمالك أمام الشرقية بالهدف الأول فى الدقيقة 24.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، الهدف الأول للفريق الأبيض أمام الشرقية فى الدقيقة 24 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وشيكابالا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما بدأ الشرقية، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد عبد المنعم فى حراسة المرمى، سيد مدبولى وحسن ماريو وعبد الله الشناف ومحمود صلاح وأحمد صقر فى خط الدفاع، فرج كمال وحامد فيصل وعلى الجناينى ومحمد تريكة فى خط الوسط، محمود عبد الواحد فى خط الهجوم".