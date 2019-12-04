شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشمش يُبعد تسديدة بن شرقى عن مرمى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد عبد المنعم الشهير بـ"مشمش" حارس الشرقية، فى إبعاد التصويبة الخطيرة لأشرف بن شرقى جناح الزمالك عن مرماه، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وشيكابالا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما بدأ الشرقية، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد عبد المنعم فى حراسة المرمى، سيد مدبولى وحسن ماريو وعبد الله الشناف ومحمود صلاح وأحمد صقر فى خط الدفاع، فرج كمال وحامد فيصل وعلى الجناينى ومحمد تريكة فى خط الوسط، محمود عبد الواحد فى خط الهجوم".