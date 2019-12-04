شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون بعد التأهل لدور الـ16 بكأس مصر: الإنسجام كلمة السر والمكافآت وفقا للائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة بقلعة ذئاب الجبل، عن سعادته بتأهل الفريق إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر عقب تغلبه على الجزيرة المطروحي بهدفين نظيفين.

حرص المهندس محسن صلاح رئيس شركة ونادي المقاولون العرب على التواجد في غرفة خلع ملابس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي لتهنئتهم على الفوز امام الجزيرة المطروحي واشاد رئيس النادي بالجهاز الفني واللاعبين والمستوى الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الحالية وطالبهم بمواصلة الانتصارات.

وقال عادل في تصريحات خاصة: "جميع اللاعبين أبطال فريق من الرجال مع جهاز فنى محترم مع واعد اشكر الجميع لاعبين وجهاز فنى وطبى وادارى وعلى راس الجميع المدير الفنى المحترم عماد النحاس".

أضاف المشرف على فريق الكرة: "الاستقرار الفني بوجود عماد النحاس سر الانسجام الموجود بين اللاعبين والسبب الرئيسي في تحقيق الفوز، ولائحة الفريق تتضمن مكافآت الفوز في المباريات بشكل تصاعدي".

وأحرز ثنائية المقاولون كلا من شكري نجيب وعبد الله ياسين لاعبا ذئاب الجبل، حبديث حرص النحاس على اراحة بعض العناصر الأساسية في هذه المباراة ومنح الفرصة للعناصر التي لم تشارك.

يذكر أن المقاولون العرب يحتل صدارة جدول الدوري العام برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني حيث خاض المقاولون 6 مباريات فاز في أربعة وتعادل في واحدة وخسر مثلها.

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فريق المقاولون

استاد المقاولون

رئيس المقاولون فى زيارة للفريق

رئيس المقاولون وعماد النحاس