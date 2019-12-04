شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول ظهور لـ"كارتيرون" على دكة الزمالك أمام الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للزمالك، لأول مرة على مقاعد بدلاء الفريق لقيادة الأبيض فى مواجهة الشرقية فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وشيكابالا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".