شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. وصول لاعبى الزمالك ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الشرقية المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء، ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر. يغيب عن الزمالك اليوم محمد عواد حارس المرمى ومحمود علاء مدافع الفريق بسبب الايقاف . ويدير الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد للزمالك، اللقاء فى أول مهمة بعد توليه المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو الذى تم إقالته من منصبه مؤخراً ليتولى كارتيرون المسئولية الفنية للفريق. Advertisements

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