شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة داخل ادارة النادي الأهلي أن الخزينة الحمراء ستنتعش بمبلغ 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد ستادات. Advertisements وكشفت المصادر ان ستادات ستحصل علي عدد من الحقوق لدي النادي الأهلي ابرزها قناة النادي ومقر النادي بمحافظه الأقصر واستاد السلام الذي ستقام عليه مباريات الأهلي بعد توقيع عقد حق الانتفاع وحمامات السباحه التي يستأجرها النادي من وزارة التربية والتعليم. يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل علي ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

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