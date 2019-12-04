شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل علي ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.
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