شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مصير "الإستاد الخاص" بعد الحصول على السلام كحق انتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسئولو النادي الأهلي موقف الإدارة من تدشين الاستاد الخاص، بعد الحصول علي ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، بحيث يستضيف كل مباريات الأهلي سواء المحلية او الافريقية.

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وقال مصدر مسئول بالأهلي لـ"الخليج 365" :"النادي يسير بشكل طبيعي في خطوات انشاء ستاده الخاص رغم توقيع عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام.. سيتم الغاء عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام بمجرد ظهور ستاد النادي الخاص والذي سيستضيف في وقتها جميع مباريات الأهلي مباشرة".