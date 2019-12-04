شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مصير "الإستاد الخاص" بعد الحصول على السلام كحق انتفاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال مصدر مسئول بالأهلي لـ"الخليج 365" :"النادي يسير بشكل طبيعي في خطوات انشاء ستاده الخاص رغم توقيع عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام.. سيتم الغاء عقد حق الانتفاع مع ستاد السلام بمجرد ظهور ستاد النادي الخاص والذي سيستضيف في وقتها جميع مباريات الأهلي مباشرة".
يذكر أن الأهلي كان قد حصل علي الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر اقامتها يوم الجمعه المقبل علي ستاد السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.
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