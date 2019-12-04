شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة استعراضية بين نجوم العالم تحت سفح الأهرامات 6 يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وحصل وزير الرياضة على موافقة الدكتور خالد العناني وزير الاثار، على إقامة المباراة بمنطقة الاهرامات السياحية يوم الاثنين الموافق ٦ يناير المقبل على هامش استضافة مصر لحفل توزيع جوائز الكاف لافضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩ المقرر يوم ٧ يناير بالغردقة.
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد أرسل خطابا لوزير الشباب والرياضة يطالبه فيه بالحصول على كافة الإجراءات وانهاء كل التصاريح اللازمة لإقامة مباراة استعراضية بين أساطير كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم ينظمها الكاف بالتعاون مع الفيفا.
كما أرسل الكاف البرنامج الخاص بالمباراة والذي يتضمن حضور ٣٠ لاعبا من أساطير الكرة في العالم إلى مصر من يوم ٥ الى ٨ يناير، حيث سيقومون بزيارة جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، وسيقومون بلعب مباراة استعراضية يعقبها المغادرة إلى الغردقة للمشاركة في حفل الكاف لتوزيع جوائز افضل اللاعبين خلال عام ٢٠١٩.
وعقد اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة حضره مسئولو الكاف والفيفا والشركة المنظمة للمباراة الاستعراضية والدكتور احمد نبيل الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة لتنسيق كافة الترتيبات اللازمة من اجل إنجاح هذا الحدث الهام.
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة استعراضية بين نجوم العالم تحت سفح الأهرامات 6 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.