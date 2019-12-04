شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على نادى بالأقصر لإمداده بمواهب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر
واكدت المصادر أن النادي مبني بالفعل وسيبدأ العمل فيه فورا لامداد النادي بمواهب الصعيد وسيشمل المشروع عمل اكاديميات هناك وعددا من المشاريع الكروية والاستثمارية الأخري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحصل على نادى بالأقصر لإمداده بمواهب الصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.