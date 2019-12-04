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الأهلي يحصل على نادى بالأقصر لإمداده بمواهب الصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة داخل ادارة النادي الأهلي انه بموجب اتفاق الأهلي مع شركه ستادات سيحصل النادي علي أحد الأندية في الصعيد وبالتحديد في محافظة الأقصر، ليكون مقرا جديدا للنادي.

 

واكدت المصادر أن النادي مبني بالفعل وسيبدأ العمل فيه فورا لامداد النادي بمواهب الصعيد وسيشمل المشروع عمل اكاديميات هناك وعددا من المشاريع الكروية والاستثمارية الأخري.

 

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