سوبر كورة.. شاهد الظهور الأول لمدرب الزمالك الجديد الفرنسى كارتيرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك داخل أرض ملعب ستاد القاهرة الدولى أستعدادا لمباراة فريقه أمام الشرقية ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر. ويقود الفرنسى كارتيرون لأول مرة نادى الزمالك أمام الشرقية فى كأس مصر، بعد التعاقد معه من يومين، خلفا للصربى ميتشو الذى أقيل على خلفية الهزيمة من مازيمبى بثلاثية فى بطولة أفريقيا وإنبى فى الدورى. لمشاهدة الظهور الأول للفرنسى كارتيرون من هنا

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