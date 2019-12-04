شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الشرقية.. وطارق حامد "أساسياً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة الشرقية، التى ستقام مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 بكأس مصر. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد أبو جبل في حراسة المرمي. عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم إمام في خط الدفاع. Advertisements طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما في خط الوسط. عمر السعيد فى خط الهجوم. ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد صبحي - يوسف محمود - محمد اوناجم - أحمد زيزو - محمد حسن - محمد عبد الشافي - مصطفي فتحي. فيما استبعد كارتيرون، الرباعى إمام عاشور وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر من قائمة المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الشرقية.. وطارق حامد "أساسياً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.