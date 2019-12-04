شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطير إلى فرنسا 10 ديسمبر فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وخضع الخطيب لفحوصات وأشعات مؤخراً فى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس وكشفت الأشعة عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض، بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه الآلام الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى.

كما أن العلاج الذى كان يتلقاه محمود الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعات التى أجراها بالأجهزة الحديثة، وطلب البروفسور الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاج رئيس الأهلى خضوعه إلى جلسات علاج طبيعى من نوع خاص، بالإضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر إحدى القدمين، وسوف يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، وفى ضوئها يتم تقييم الحالة من وقت لآخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يطير إلى فرنسا 10 ديسمبر فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.