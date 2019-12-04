الخطيب يطير إلى فرنسا 10 ديسمبر فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وخضع الخطيب لفحوصات وأشعات مؤخراً فى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس وكشفت الأشعة عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض، بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه الآلام الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى.
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