اخبار الرياضه

أيمن حافظ يعود إلى جهاز الزمالك بداية من لقاء الشرقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حافظ يعود إلى جهاز الزمالك بداية من لقاء الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد أيمن حافظ المدير الاداري للزمالك السابق إلى الجهاز الفني الجديد للفريق في منصب منسق عام الفريق، قبل مواجهة الشرقية، المقرر لها مساء اليوم، فى دور الـ32 بكأس مصر.

 

وشغل أيمن حافظ العديد من المناصب الإدارية الكبري في المنتخب الأول والأوليمبي والشباب وفريق أهلي جدة السعودي وشارك في كاس العالم للناشئين والشباب أكثر من مرة وأوليمبياد لندن 2012.

 

وبذلك أصبح أيمن حافظ أحد أفراد الجهاز الفنى الجديد للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تولى المهمة الفنية خلفا للصربى ميتشو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن حافظ يعود إلى جهاز الزمالك بداية من لقاء الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا