شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حافظ يعود إلى جهاز الزمالك بداية من لقاء الشرقية والان مع تفاصيل الخبر
وشغل أيمن حافظ العديد من المناصب الإدارية الكبري في المنتخب الأول والأوليمبي والشباب وفريق أهلي جدة السعودي وشارك في كاس العالم للناشئين والشباب أكثر من مرة وأوليمبياد لندن 2012.
وبذلك أصبح أيمن حافظ أحد أفراد الجهاز الفنى الجديد للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تولى المهمة الفنية خلفا للصربى ميتشو.
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