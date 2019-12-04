شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات لـ" نجله " : ربنا يشفيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسين الشحات صانع ألعاب فريق الاهلى صورة له برفقة ابنه عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كما وجه له رسالة. وكتب حسين الشحات : " اللهم لا اعتراض ربنا يشفيك الف سلامة عليك يا حبيب قلبى انت كمان الحمدلله على كل شى " . واستأنف الأهلى تدريباته بقيادة السويسرى رينيه فايلر صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الهلال السودانى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements

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