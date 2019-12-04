رسميا.. أثقال مصر خارج أوليمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد علام: أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارها برفض الطعن المصري ضد قرار لجنة العقوبات المستقلة في الإتحاد الدولي لرفع الأثقال، بشأن قرارها بإيقاف مصر عن المشاركات الدولية لمدة سنتين. وقام الإتحاد المصري لرفع الأثقال برفع شكوى للمحكمة الرياضية الدولية " الكاس"، إعتراضات على العقوبات الصادرة ضده من الإتحاد الدولي للعبة. وأعلنت المحكمة الرياضبة عن رفض الطعن المصري على حرمانها من المشاركات الدولية لمدة عامين بعد جلسة الاستماع في المحكمة الرياضية الدولية وأيدت المحكمة لرياضية قرار لجنة العقوبات المستقلة في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

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