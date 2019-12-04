مباشر.. الزمالك 0 - 0 الشرقية.. كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والشرقية في دور الـ32 لكأس مصر، والمقامة على ستاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة سموحة والعبور في دور الـ16.

ويبدأ الزمالك المباراة في أول ظهور للفرنسي باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي: محمد أبو جبل، وحازم إمام، ومحمد عبدالغني، ومحمد عبدالسلام، وعبدالله جمعة، وفرجاني ساسي، وطارق حامد، وأوباما، وبنشرقي، وشيكابالأ، وعمر السعيد.

Advertisements

تفاصيل المباراة:

ضغط الزمالك مبكرا وكاد يتقدم في أكثر من مناسبة أبرزهما تسديدة عبدالله جمعة في الدقيقة 13 والتي ارتدت من القائم الأيسر للحارس.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 24، بعد خطأ دفاعي لينطلق أوباما ويلعب كرة عرضية مستغلا خروج الحارس، ولكن كرة عمر السعيد ارتدت من القائم، ليُكملها أشرف بنشرقي في المرمى، مسجلا الهدف الأول للزمالك.