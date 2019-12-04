تعادل الإسماعيلي وطنطا سلبيا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سيطر التعادل السلبي على مواجهة الإسماعيلي وطنطا، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

ورفع الفريقان رصيدهما لـ7 نقاط، بالتساوي مع المصري، ومصر المقاصة، والإنتاج الحربي، مع أفضلية الفريق البورسعيدي بخوضه مباراة أقل.

وبات فريق طنطا في المركز التاسع، بفارق أهداف صفر، فيما يقع الإسماعيلي في المركز الـ12 بفارق أهداف -4.

وحقق الإسماعيلي أول تعادل له هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في مباراتين وخسر 3 مباريات، فيما حقق طنطا التعادل الرابع له هذا الموسم وحقق فوزًا وحيدا، وتلقى خسارة وحيدة.